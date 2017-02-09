СМИ: турецкая полиция изъяла 24 пояса со взрывчаткой у членов ИГ

АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Полиция города Газиантеп на юго-востоке Турции провела рейд, в ходе которого задержала членов группировки "Исламского государство" (ИГ, запрещена в РФ) и изъяла 24 пояса со взрывчаткой. Об этом сообщает агентство Dogan.

Задержаны четыре человека, которые разыскивались по подозрению в членстве в террористической группировке. На допросе они сообщили расположение тайников с оружием и взрывчаткой. В них было найдено 24 готовых к использованию пояса для совершения теракта, их вес составляет 150 кг, взрывчатка в них была усилена металлическими поражающими элементами. Также было найдено 14 кг тринитротолуола.

Сообщается, что ранее полиция получила сведения о намерениях ИГ совершить в ближайшее время крупные теракты в Турции.