СМИ: турецкая полиция изъяла 24 пояса со взрывчаткой у членов ИГ

СМИ: NASA создало компьютерный чип, способный работать на ВенереКосмос 9 февраля, 15:04
Суд рассмотрит первые иски потерпевших по делу о теракте на Дубровке на 25 млн руб.Происшествия 9 февраля, 15:03
Парламент Башкирии рассмотрит законопроект о разрешении браков с 15 летВ стране 9 февраля, 15:03
Бах: Олимпиада в Пхенчхане даст Южной Корее возможность удивить мирСпорт 9 февраля, 15:03
Первый день Помпео: чего ожидать от визита главы ЦРУ в ТурциюМеждународная панорама 9 февраля, 15:00
Власенко: FINA подталкивает Россию к созданию Ассоциации водных видов спортаСпорт 9 февраля, 14:54
Чеферин: УЕФА не может влиять на решение о включении Мутко в совет ФИФАСпорт 9 февраля, 14:53
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее времяМеждународная панорама 9 февраля, 14:51
Чеферин: УЕФА будет претендовать минимум на 16 мест на ЧМ-2026Спорт 9 февраля, 14:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Полиция города Газиантеп на юго-востоке Турции провела рейд, в ходе которого задержала членов группировки "Исламского государство" (ИГ, запрещена в РФ) и изъяла 24 пояса со взрывчаткой. Об этом сообщает агентство Dogan.
Задержаны четыре человека, которые разыскивались по подозрению в членстве в террористической группировке. На допросе они сообщили расположение тайников с оружием и взрывчаткой. В них было найдено 24 готовых к использованию пояса для совершения теракта, их вес составляет 150 кг, взрывчатка в них была усилена металлическими поражающими элементами. Также было найдено 14 кг тринитротолуола.
Сообщается, что ранее полиция получила сведения о намерениях ИГ совершить в ближайшее время крупные теракты в Турции.