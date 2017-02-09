Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: турецкая полиция изъяла 24 пояса со взрывчаткой у членов ИГ

Международная панорама
9 февраля, 14:58 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
В результате рейда задержаны четыре человека, которые были в розыске по подозрению в членстве в террористической группировке, сообщило агентство Dogan
Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Полиция города Газиантеп на юго-востоке Турции провела рейд, в ходе которого задержала членов группировки "Исламского государство" (ИГ, запрещена в РФ) и изъяла 24 пояса со взрывчаткой. Об этом сообщает агентство Dogan.

Задержаны четыре человека, которые разыскивались по подозрению в членстве в террористической группировке. На допросе они сообщили расположение тайников с оружием и взрывчаткой. В них было найдено 24 готовых к использованию пояса для совершения теракта, их вес составляет 150 кг, взрывчатка в них была усилена металлическими поражающими элементами. Также было найдено 14 кг тринитротолуола.

Сообщается, что ранее полиция получила сведения о намерениях ИГ совершить в ближайшее время крупные теракты в Турции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
2
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
7
На юго-востоке МКАД произошло несколько мелких ДТП
Темы дня
Реклама