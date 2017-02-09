В Испании обнаружен тайник членов террористической группировки ГРАПО

МАДРИД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Гражданская гвардия Испании обнаружила тайник членов террористической группировки ГРАПО ("Антифашистские революционные группы - 1 октября"). Об этом сообщили в министерстве внутренних дел королевства.

По их информации, тайник был найдет в районе Сьерра-Норте в провинции Мадрид. В нем, в частности, правоохранительные органы обнаружили различные документы, связанные с потенциальными целями террористов, а также бумаги, касающиеся материально-технического обеспечения и действия ГРАПО. Предполагается, что тайник активно использовался в 2000 году.

ГРАПО представляла собой террористическую группировку, которую в 1970-е годы создала группа радикально настроенных политиков, отколовшихся от испанской компартии. Первый теракт ее боевики совершили в августе 1975 года, убив в Мадриде агента гражданской гвардии. С тех пор жертвами группировки в Испании стали почти 90 человек.

Кроме покушений, боевики ГРАПО неоднократно организовывали похищения людей с целью выкупа, а также осуществляли нападения на банки и инкассаторские автомобили. Под видом сбора так называемого революционного налога они занимались вымогательством под страхом смерти.

В ноябре прошлого года правоохранительные органы Франции в сотрудничестве с гражданской гвардией Испании задержали в Париже члена ГРАПО Мануэлу Онтанилью Галан, которую подозревают в причастности к вымогательствам в Испании в 1998 году.