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Глава Минюста Румынии подал в отставку

Международная панорама
9 февраля, 15:56 дата обновления: 9 февраля, 16:21 UTC+3
Флорин Йордаке объявил об уходе со своего поста на фоне продолжающихся в стране протестов
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© AP Photo/Vadim Ghirda

БУХАРЕСТ, 9 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции Румынии Флорин Йордаке на фоне продолжающихся в стране протестов подал в отставку. Об этом, как сообщило агентство Reuters, он заявил журналистам.

"Я подал прошение об отставке. Я утверждаю, что все, что я делал, было законным", - подчеркнул Йордаке.

Протесты, связанные с намерением правительства амнистировать осужденных по обвинению в коррупции, начались в Румынии с 22 января. Их участники утверждали, что после принятия правительством изменений в Уголовный кодекс и постановления об амнистии заключенных на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники. На фоне непрекращающихся беспорядков Министерство юстиции Румынии отказалось от скандального законопроекта, который уже был передан в Высший совет магистратуры (орган, контролирующий профессиональную деятельность судей и прокуроров).

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