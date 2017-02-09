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СМИ: ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и Дебальцево

Международная панорама
9 февраля, 16:04 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 9, февраля. /ТАСС
По словам официального представителя народной полиции ЛНР, техника вышла в среду из Харьковской области
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© EPA/VOLODYMYR PETROV

ЛУГАНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили в зону силовой операции в Донбассе тяжелую артиллерию и танки для возможного нового наступления в районе Авдеевки и Дебальцево. Об этом заявил официальный представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Военнослужащие ВСУ сосредоточивают силы для возможных наступательных действий в районе Авдеевки и Дебальцево. По нашей информации, вчера из населенного пункта Изюм Харьковской области в зону так называемой АТО выдвинулась большая колонна военной техники Вооруженных сил Украины - танки, САУ (самоходные артиллерийские установки), РСЗО (реактивные системы залпового огня) "Град" и "Ураган", БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

По словам Марочко, в районе населенного пункта Славянск колонна разделилась. Одна часть военной техники направилась к Авдеевке, другая - к населенному пункту Мироновский. Кроме того, он отметил, что "установлено перемещение техники ВСУ в направлении линии соприкосновения в ночное время с занятием позиции на ферме в районе населенного пункта Видродження".

Обстановка у линии соприкосновения обострилась в последние дни. В результате обстрелов со стороны ВСУ есть жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения, однако ни один из пунктов заявления не был выполнен вооруженными силами Украины.

8 февраля командование сил ДНР представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Основные его тезисы - незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещенных минскими договоренностями вооружений, предоставление беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к местам хранения техники, а также создание зоны без вооружений и любых военных подразделений в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции и запрет любых наступательных операций. Однако руководство ВСУ проигнорировало инициативу, а первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе.

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