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Басурин: украинские силовики свыше 700 раз обстреляли территории ДНР

Международная панорама
9 февраля, 16:05 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 9, февраля. /ТАСС
При обстрелах использовались БМП, минометы, зенитные установки, гранатометы и другое стрелковое оружие. Информация о пострадавших уточняется
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ДОНЕЦК, 9 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики за минувшие сутки более 700 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 711 раз обстреляли территорию ДНР", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

При обстрелах использовались боевые машины пехоты, минометы, зенитные установки, гранатометы и другое стрелковое оружие. Под огнем оказались окрестности Ясиноватой, поселок Зайцево вблизи Горловки, окраины Донецка и территория бывшего аэропорта. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Разведка ДНР также сообщает об обнаружении восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и шести установок "Ураган" в 13,5 км от линии соприкосновения под Волновахой.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов со стороны ВСУ имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения, однако ни один из пунктов заявления не был выполнен ВСУ.

8 февраля командование сил ДНР представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Основные его тезисы - незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещенных Минскими договоренностями вооружений, предоставление беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к местам хранения техники, а также создание зоны без вооружений и любых военных подразделений в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции и запрет любых наступательных операций. Однако руководство ВСУ проигнорировало инициативу, а первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе.

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