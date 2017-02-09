СМИ: Фэллон выступил за сотрудничество с Россией

РИМ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Россия должна привлекаться к сотрудничеству по международным вопросам, но надо учитывать, что ее политика стала более агрессивной. Такую точку зрения выразил в опубликованном в газете Corriere della Sera интервью министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

"С Россией необходимо продолжать диалог, потому что общие темы и проблемы, требующие решения, есть, как, например, это было с соглашением по ядерной программе Ирана. Но РФ должна привлекаться с учетом того, что ее политика за последние три года стала гораздо более агрессивной", - сказал Фэллон.

Он выразил сомнение, что при Дональде Трампе во главе США в отношениях с РФ что-то кардинальным образом изменится. "Давайте смотреть на факты, а не верить словам. Насчет России все еще очень непонятно. Пока еще рано судить, но я не жду каких-то кардинальных изменений", - сказал британский министр.

При этом он назвал "дискриминационными" и "огромной ошибкой" решения Трампа в области миграционной политики.

Фэллон заверил, что выход Великобритании из ЕС не должен рассматриваться как угроза. "Brexit не затрагивает НАТО. Важно реагировать решительно на любые угрозы. Мы никому не угрожаем, но готовы защищать любое государство НАТО в случае нападения на него", - отметил министр.

Он также указал, что европейским гражданам, работающим в Великобритании, нечего опасаться. "Мы хотим, чтобы они продолжали работать в нашей стране, ведь речь идет об очень квалифицированных специалистах, которые составляют часть нашей экономики. Одновременно мы рассчитываем, что права наших граждан будут гарантированы в Германии, Франции, Италии, Испании", - сказал Фэллон.