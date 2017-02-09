СМИ: в базовом лагере Эвереста со стороны Непала появится бесплатный Wi-fi

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Непала собираются оборудовать базовый лагерь Эвереста, расположенный на высоте 5 тыс. 360 метров, бесплатным беспроводным интернетом.

Об этом сообщила в среду газета Hindustan Times со ссылкой на государственного телекоммуникационного регулятора.

По словам председателя регулятора Дигамбара Джха, власти также планируют запустить бесплатный интернет на всем маршруте к базовому лагерю, начиная от деревни Лукла. Кроме того, бесплатный Wi-fi появится в южном базовом лагере восьмитысячника Аннапурна (4131 м). "Мы распространим эту услугу и на другие области", - добавил Джха.

Джха отметил, что будут проложены оптоволоконные кабели, устойчивые к минусовым температурам. "Мы обсудили проект с Международным союзом электросвязи, и они также положительно отнеслись к предоставлению этих возможностей", - заявил Джха. По его словам, появление интернета поспособствует притоку туристов, кроме того, связь необходима в случае экстренных ситуаций.

Отмечается, что интернет-услуги в горных районах недешевы: в частности, в базовом лагере Эвереста час доступа в интернет стоит около $5.