СМИ: в базовом лагере Эвереста со стороны Непала появится бесплатный Wi-fi

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Непала собираются оборудовать базовый лагерь Эвереста, расположенный на высоте 5 тыс. 360 метров, бесплатным беспроводным интернетом.
Об этом сообщила в среду газета Hindustan Times со ссылкой на государственного телекоммуникационного регулятора.
По словам председателя регулятора Дигамбара Джха, власти также планируют запустить бесплатный интернет на всем маршруте к базовому лагерю, начиная от деревни Лукла. Кроме того, бесплатный Wi-fi появится в южном базовом лагере восьмитысячника Аннапурна (4131 м). "Мы распространим эту услугу и на другие области", - добавил Джха.
Джха отметил, что будут проложены оптоволоконные кабели, устойчивые к минусовым температурам. "Мы обсудили проект с Международным союзом электросвязи, и они также положительно отнеслись к предоставлению этих возможностей", - заявил Джха. По его словам, появление интернета поспособствует притоку туристов, кроме того, связь необходима в случае экстренных ситуаций.
Отмечается, что интернет-услуги в горных районах недешевы: в частности, в базовом лагере Эвереста час доступа в интернет стоит около $5.