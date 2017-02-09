Генсек НАТО не смог принять премьера Украины по состоянию здоровья

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог принять премьера Украины Владимира Гройсмана по состоянию здоровья. Об этом заявила замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер на брифинге с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

"Генсек НАТО не вполне здоров и сожалеет что не смог лично встретиться с вами", - сказала она.

Готтемюллер отметила, что 9 февраля состоялось специальное заседание Комиссии Украина - НАТО, на которой альянс выразил озабоченность ситуацией на востоке Украины.