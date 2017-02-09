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СМИ: на киевском офисе Amnesty International нарисовали свастику

Международная панорама
9 февраля, 16:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, февраля. /ТАСС
Сотрудники офиса подали соответствующее заявление в полицию
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КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Неизвестные нарисовали свастику на здании офиса правозащитной неправительственной организации Amnesty International в Киеве.

"Сотрудники (Amnesty International - прим. ТАСС) пришли утром на работу и увидели, что табличка (с названием организации) сорвана, а на стене появилась свастика", - сообщила сегодня директор отделения правозащитной организации на Украине Оксана Покальчук.

По ее словам, сообщает "Общественное ТВ", "крест с загнутыми концами (свастика) был нарисован и перечеркнут синей краской".

Покальчук добавила, что сотрудники офиса подали соответствующее заявление в полицию.

Офис Amnesty International расположен недалеко от станции метро "Лукьяновская" в центральной части украинской столицы.

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