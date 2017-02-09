МИД Азербайджана полагает, что дело Лапшина не связано со свободой слова

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Азербайджана полагают, что уголовное дело, заведенное в этой стране против блогера Александра Лапшина по обвинению в посещении Нагорного Карабаха, не связано с вопросом свободы средств массовой информации. Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, слова которого приводит азербайджанское агентство Trend.

Хикмет Гаджиев высказал мнение, что ведение блога никому не дает права нарушать закон или же не наделяет правом на неприкосновенность. "Более того, уголовное дело, возбужденное против Лапшина, никак не связано с его деятельностью блогера", - заявил официальный представитель МИД Азербайджана.

Хикмет Гаджиев также отверг критику, которую высказала в адрес властей Баку в связи с делом Лапшина представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ предпринимает все необходимые юридические действия по защите блогера. Он напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе и российское, в связи с чем "для нас он является гражданином нашей страны".

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.

Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении Лапшина уголовное дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.