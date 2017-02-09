Пассажиры двух поездов эвакуированы в Швеции из-за угрозы взрыва

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СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведская полиция эвакуировала сегодня несколько сотен пассажиров поезда, следовавшего из Стокгольма на центральный вокзал города Гётеборг на западе страны после поступившего сигнала о заложенном в одном из вагонов взрывном устройстве. Все железнодорожное движение у Гётеборга остановлено, передает телеканал SVT.
По сообщению полиции Стокгольма, подобная угроза также поступила и в отношении поезда у города Сёдертелье к югу от столицы. Стражи порядка уже эвакуировали пассажиров и ожидают прибытия экспертов-взрывотехников.
В настоящее время в Гётеборге полиция эвакуирует пассажиров на центральном вокзале.