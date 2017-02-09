Конституционный суд Румынии отказался дать оценку спорному постановлению кабинета

БУХАРЕСТ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Конституционный суд Румынии отказался принять к рассмотрению запрос омбудсмена (народного адвоката) Виктора Чорби о соответствии основному закону правительственного постановления о поправках к уголовному кодексу и кодексу уголовной процедуры, которое вызвало в стране массовые протесты.

Основанием для этого решения послужил тот факт, что постановление было отозвано правительством после запроса омбудсмена и, таким образом, по словам председателя Конституционного суда Валера Дорняну, "больше не существует". Высказываться по существу упомянутого постановления он отказался, несмотря на настояния представителей омбудсмена и генеральной прокуратуры.

Отзыв упомянутого постановления должен быть одобрен парламентом Румынии. Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если законодатели не одобрят его, Дорняну сказал, что Конституционный суд в своих решениях "не основывается на предположениях".

Принятие социал-демократическим правительством Сорина Гриндяну постановления о поправках к уголовному кодексу и кодексу уголовной процедуры привело к массовым протестам в Румынии, которые продолжаются уже более недели. Они вызваны подозрениями, что подлинная цель этого документа - освободить от уголовной ответственности ряд политиков, которые обвиняются в коррупции или уже были осуждены. Среди них - лидер Социал-демократической партии (СДП), спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня, который был приговорен за "мошенничество на выборах" к двум годам тюрьмы условно, но утверждает, что был осужден несправедливо.