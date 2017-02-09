Яценюк предложил Трампу свой проект "Стены"

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший глава украинского правительства, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предложил США воспользоваться своим проектом строительства фортификационных сооружений и охранных систем "Европейский вал" (или "Стена") при возведении стены на границе с Мексикой.

"Если надо, то можем передать проект ("Стена" - прим. ТАСС) в США - будет дешевле и эффективнее. Я, кстати, посчитал: по их расчетам, у них 1 км границы стоит около $10 млн. Это раз в 30-40 дороже, чем тот проект, который есть на Украине", - сказал он, выступая на Киевском форуме для молодежи.

Яценюк не забыл подчеркнуть исключительность своего проекта, указав, что за два десятилетия "ни одно правительство, ни одна власть" не взялись за строительство российско-украинской государственной границы, а возглавляемое им правительство в 2014 году смогло приступить к реализации проекта.

Он также пожаловался, что после его отставки финансирование проекта уменьшилось. "Если бы финансирование шло так, как было предложено моим правительством, в конце 2018 года у нас уже была бы построена граница", - выразил уверенность Яценюк.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая стена ограничит наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов в Соединенные Штаты, причем Мексика заплатит за возведение ограждения тем или иным образом.

Проект "Стена"

Строительство фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе инициировал Игорь Коломойский, возглавлявший в то время Днепропетровскую облгосадминистрацию. Его поддержал премьер-министр Арсений Яценюк. Тогда планировалось, что на это уйдет не более полугода. Проект получил название "Европейский вал" или "Стена".

Граница между странами на протяжении почти 2 тыс. км должна была быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года на эти цели предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $160 млн). Однако Госпогранслужба сообщила в сентябре 2016 года, что объект построен лишь на 10,5%.

Общественность и экспертов возмутила стоимость инженерных сооружений. К тому же сама идея проекта получила много критических оценок от специалистов, которые объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Украинские граждане также выражали недовольство "Стеной", публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов, которые от окончательного падения спасают только подпорки из досок.

Позднее депутаты украинского парламента обратились в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой проверить, куда были потрачены деньги, выделенные на строительство "Стены".