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Яценюк предложил Трампу свой проект "Стены"

Международная панорама
9 февраля, 17:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, февраля. /ТАСС
По мнению бывшего премьер-министра Украины, этот проект гораздо дешевле и эффективнее, чем тот, который планируется использовать в Штатах для стены на границе с Мексикой
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Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

© EPA/ROMAN PILIPEY

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший глава украинского правительства, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предложил США воспользоваться своим проектом строительства фортификационных сооружений и охранных систем "Европейский вал" (или "Стена") при возведении стены на границе с Мексикой.

"Если надо, то можем передать проект ("Стена" - прим. ТАСС) в США - будет дешевле и эффективнее. Я, кстати, посчитал: по их расчетам, у них 1 км границы стоит около $10 млн. Это раз в 30-40 дороже, чем тот проект, который есть на Украине", - сказал он, выступая на Киевском форуме для молодежи.

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Яценюк не забыл подчеркнуть исключительность своего проекта, указав, что за два десятилетия "ни одно правительство, ни одна власть" не взялись за строительство российско-украинской государственной границы, а возглавляемое им правительство в 2014 году смогло приступить к реализации проекта.

Он также пожаловался, что после его отставки финансирование проекта уменьшилось. "Если бы финансирование шло так, как было предложено моим правительством, в конце 2018 года у нас уже была бы построена граница", - выразил уверенность Яценюк.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая стена ограничит наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов в Соединенные Штаты, причем Мексика заплатит за возведение ограждения тем или иным образом.

Проект "Стена"

Строительство фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе инициировал Игорь Коломойский, возглавлявший в то время Днепропетровскую облгосадминистрацию. Его поддержал премьер-министр Арсений Яценюк. Тогда планировалось, что на это уйдет не более полугода. Проект получил название "Европейский вал" или "Стена".

Граница между странами на протяжении почти 2 тыс. км должна была быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года на эти цели предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $160 млн). Однако Госпогранслужба сообщила в сентябре 2016 года, что объект построен лишь на 10,5%.

Общественность и экспертов возмутила стоимость инженерных сооружений. К тому же сама идея проекта получила много критических оценок от специалистов, которые объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Украинские граждане также выражали недовольство "Стеной", публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов, которые от окончательного падения спасают только подпорки из досок.

Позднее депутаты украинского парламента обратились в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой проверить, куда были потрачены деньги, выделенные на строительство "Стены".

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Трамп, Дональд Яценюк, Арсений Петрович
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