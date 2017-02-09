СМИ: в столице Ливии произошли ожесточенные столкновения

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ТУНИС, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Вооруженные столкновения между группировками, поддерживающими правительство национального единства (ПНС, премьера Фаиза Сараджа) Ливии и выступающими против него, произошли в ночь со среды на четверг в столице страны Триполи.
Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
По его данным, вооруженный конфликт возник между боевиками, лояльными ПНС, и вооруженными формированиями, поддерживающими правительство национального спасения Халифы аль-Гвейля, выступающее в пользу происламистского Всеобщего национального конгресса (ВНК - бывший временный парламент). Как отмечают очевидцы инцидента, на расстоянии в несколько километров от района столкновения были слышны выстрелы, в ходе стычки использовалась тяжелая артиллерия. В страхе попасть под огонь жители близлежащих домов были вынуждены покинуть свои жилища.
Каких-либо сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.
Согласно достигнутым при посредничестве ООН почти год назад в марокканском городке Схират договоренностям, в Ливии в феврале 2016 года были сформированы ПНС под руководством бизнесмена Сараджа и возглавляемый им же президентский совет (выполняет функции главы государства). Как предполагалось, эти два органа создаются на время переходного периода, который должен завершиться проведением парламентских выборов, как это также прописано в Схиратском соглашении. Однако новый кабинет так и не заручился поддержкой заседающей на востоке Палаты представителей из-за острых разногласий как среди парламентариев, так и с властями на западе Ливии.
Аль-Гвейль ранее заявил, что складывает с себя полномочия и уступает власть президентскому совету, однако позднее назвал подконтрольные Сараджу структуры нелегитимными, поменял свое решение и решил вернуться в столицу. Его сторонники в октябре 2016 года вновь предприняли попытку занять госучреждения, переданные ранее ПНС, и с тех пор между формированиями двух кабминов неоднократно вспыхивали стычки.