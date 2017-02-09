СМИ: лидер британских лейбористов обвинил Би-би-си в распространении ложной информации

ЛОНДОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил вещательную корпорацию Би-би-си в распространении ложной информации, основанной на слухах о его намерении подать в отставку. Об этом глава лейбористов заявил в утреннем эфире Би-би-си.

"Я на самом деле удивлен тем, что Би-би-си сообщает об этих фейковых новостях", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о том, что в лагере лейбористов якобы была уже согласована дата его ухода с поста лидера.

Лейбористская партия не смогла достичь консолидированной позиции по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза, в результате чего 52 ее депутата в среду проголосовали против законопроекта (билля) о Brexit в третьем чтении, вопреки обещаниям Корбина поддержать прекращение членства страны в ЕС. Несмотря на партийный "заговор", законопроект был принят и передан на дальнейшее рассмотрение в верхнюю палату британского парламента - Палату лордов.