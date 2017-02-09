Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: террористы взорвали бомбу на городской площади сирийского Хомса

Международная панорама
9 февраля, 17:29 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Среди мирных жителей есть убитые
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Мощный взрыв прогремел  на площади Эз-Захра в западной половине сирийского города Хомса (165 км от Дамаска). Как сообщило государственный телеканал "Сурия", среди мирных жителей есть убитые.

"Полиция оцепила район и пытается установить, кто стоит за взрывом бомбы", - передает "Сурия". По информации агентства SANA, погибли как минимум трое мирных граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
2
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
3
ЦБ предлагает начать перевод бюджетников на карту "Мир" с 1 июля
4
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
5
Всех российских пенсионеров обеспечат картами "Мир" к 1 июля 2020 года
6
Полиция провела обыск в сборной Казахстана по биатлону перед стартом ЧМ
7
Трамп обвинил во лжи сенатора Блюменталя
Темы дня
Реклама