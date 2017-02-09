СМИ: террористы взорвали бомбу на городской площади сирийского Хомса

БЕЙРУТ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Мощный взрыв прогремел на площади Эз-Захра в западной половине сирийского города Хомса (165 км от Дамаска). Как сообщило государственный телеканал "Сурия", среди мирных жителей есть убитые.

"Полиция оцепила район и пытается установить, кто стоит за взрывом бомбы", - передает "Сурия". По информации агентства SANA, погибли как минимум трое мирных граждан.