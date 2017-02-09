СМИ: Киевсовет обратится в МИД Украины для расторжения договора аренды с посольством РФ

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КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Киевский городской совет обратится в МИД Украины и к юристам, чтобы понять, можно ли расторгнуть договор аренды трех участков, арендуемых в украинской столице посольством России. Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
"Киевсовет будет принимать решение, учитывая мнение МИД. Сейчас мы обратимся в МИД, получим позицию их по этому поводу. После этого проведем юридическую экспертизу, возможно ли это сделать в принципе, и в случае, если и МИД, и юристы одобрят такой проект решения, он только тогда может быть рассмотрен на пленарном заседании городского совета", - сказал он изданию УНН.
При этом Прокопив подчеркнул, что проект может быть рассмотрен, но необязательно принят.
Во вторник, 7 февраля, пресс-служба Киевского горсовета сообщила о согласовании расторжения договора аренды трех участков, арендуемых посольством РФ в Киеве. Они были предоставлены России в 1998 году в пользование сроком на 49 лет для строительства нового здания посольства, консульства и резиденции посла, однако РФ этим правом не воспользовалась. В горсовете пояснили, что юридической причиной расторжения аренды является нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.
Комментируя ТАСС данную ситуацию, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин подчеркнул, что договор аренды участков является серьезным документом, а решение депутатов Киевского городского совета о расторжении такого договора с посольством России на Украине не так просто осуществить.