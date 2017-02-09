Экс-премьер Косова назвал сербский запрос о выдаче политически ангажированным

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БЕЛГРАД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Экс-премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай считает сербский запрос о его выдаче политически мотивированным и выступает против его передачи сербской стороне. Об этом он заявил во французском Кольмаре.
"Он (запрос) политически мотивирован", - приводит слова бывшего премьера издание Indeks Online.
4 января французская полиция арестовала бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики Косово и экс-фигуранта судебного процесса в Гаагском трибунале Рамуша Харадиная по запросу Сербии в связи с обвинениями в военных преступлениях в ходе конфликта в Косове и Метохии в 1998-1999 годах. Позднее французский суд освободил экс- премьера под залог, однако он не может покинуть страну, где останется под надзором компетентных органов, говорится в постановлении суда. У Харадиная отобран паспорт, он обязан два раза в неделю отмечаться в отделении полиции до окончания разбирательства по вопросу экстрадиции в Сербию, который будет решаться отдельно.
Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) подозревал экс-премьера и одного из бывших командиров "Освободительной армии Косова" в том, что он "был лидером преступного сообщества и вместе с подельниками несет ответственность за убийства, пытки и жестокое обращение, нарушение законов и обычаев войны", требовал приговорить его к 20 годам тюремного заключения. Однако Харадинай дважды был оправдан. Судьи МТБЮ не нашли доказательств его вины, но признали, что процесс "проходил в атмосфере запугивания свидетелей"; первый суд над Харадинаем начался в МТБЮ в марте 2007 года, окончательно он был оправдан 29 ноября 2012 года.
Рамуш Харадинай занимал должность премьера самопровозглашенной республики Косово с декабря 2004 по март 2005 года. Ранее бывшего косовского премьера уже задерживали в 2015 году в Любляне, но через несколько дней он был отпущен.