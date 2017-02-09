Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ

ЛОНДОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Великобритания подняла сегодня в воздух истребители Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства.

"Мы можем подтвердить, что после объявления боевой тревоги самолеты Typhoon были подняты в воздух с баз ВВС в Лоссимуте и Конингсби, чтобы сопроводить два бомбардировщика Blackjack (название Ту-160 по классификации НАТО. - Прим. ТАСС), когда они находились в зоне потенциальной угрозы для Великобритании", - утверждают в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что "ни в один момент российские самолеты не входили в воздушное пространство Великобритании".