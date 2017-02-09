Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии

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АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Генштаб ВС Турции сообщил о гибели трех военнослужащих в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного силами ВКС РФ в Сирии. Об этом говорится в распространенном официальном заявлении турецких военных.
"9 февраля около 08:40 (время совпадает с московским) в ходе бомбометания по целям "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), которое осуществляли самолеты ВКС РФ, одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции. Три из них погибли, 11 получили ранения", - сообщили военные. Генштаб уточнил, что инцидент произошел "в регионе проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии в районе города Эль-Баб.
"Власти Российской Федерации заявили, что инцидент был непреднамеренным, выразили соболезнования и сожаление из-за случившегося. Обе стороны продолжают расследование инцидента", - говорится в заявлении Генштаба.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Эрлогану соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб.