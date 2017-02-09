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Министр: у Израиля нет намерений идти на обострение в ситуации с сектором Газа

Международная панорама
9 февраля, 18:36 UTC+3 /Корр. ТАСС, Андрей Широков
В начале этой недели палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю, после чего последовала серия ответных ударов израильской армии по позициям и постам ХАМАС
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль не стремится к обострению ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщил  в интервью ТАСС израильский министр по делам Иерусалима и национального наследия, председатель политбюро возглавляемой премьер-министром Биньямином Нетаньяху партии "Ликуд" Зеэв Элькин.

"У Израиля нет никакого желания идти на обострение, все зависит от того, как будет вести себя ХАМАС", - сказал министр.

"Мы не готовы мириться с тем, чтобы на головы наших граждан падали ракеты", - подчеркнул Элькин. По его словам, Израиль не допустит возвращения той ситуации на границе с сектором, которая была 10 лет назад. "Поэтому любую атаку по израильской территории из сектора Газа будет сопровождать очень жесткая реакция", - сказал Элькин. Министр отметил, что "ни одно правительство мира не будет воспринимать ракетные обстрелы своего населения как нечто само собой разумеющееся".

Обмен ударами

В начале этой недели палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю, после чего последовала серия ответных ударов израильской армии по позициям и постам ХАМАС в этом палестинском прибрежном анклаве. Израильская армия указала, что считает ХАМАС ответственным за любые атаки из сектора Газа.

"Нерушимая скала"

В июле-августе 2014 года Израиль провел в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала". Именно прекращение ракетных обстрелов с территории сектора было заявленной целью действий военных в регионе. За 50 дней погибли свыше 2 тыс. палестинцев, еще около 11 тыс. получили ранения. Потери Израиля составили 66 военнослужащих (самые крупные потери в военных операциях с 2006 года) и шесть мирных жителей убитыми.

С 8 июля по 26 августа 2014 года палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю 4,5 тыс. ракет. 3,6 тыс. ракет разорвались в незаселенной местности, система ПВО "Железный купол" перехватила 735 ракет. Израильская армия за 50 дней поразила свыше 5 тыс. целей на территории сектора Газа. В результате ударов авиации и артиллерии были полностью или частично разрушены 17 тыс. домов, тогда около 100 тыс. палестинцев остались без крова.

 

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