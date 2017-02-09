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Нетаньяху поднимет на переговорах с Трампом вопрос иранской угрозы

Международная панорама
9 февраля, 18:38 UTC+3 /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Председатель политбюро партии "Ликуд" Зеэв Элькин отметил, что "будет обсуждаться весь блок вопросов как по двусторонним отношениям, так и по региональной ситуации"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поднимет на предстоящей 15 февраля в Вашингтоне первой с момента его избрания президентом США встрече с Дональдом Трампом вопрос об иранской угрозе. Такое мнение высказал в интервью ТАСС израильский министр по делам Иерусалима и национального наследия, председатель политбюро возглавляемой премьер-министром Биньямином Нетаньяху партии "Ликуд" Зеэв Элькин.

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"Я думаю, будет обсуждаться весь блок вопросов как по двусторонним отношениям, так и по региональной ситуации, - сказал Элькин. - Премьер-министр будет поднимать вопрос об иранской угрозе".

Элькин напомнил, что Израиль считает соглашение с Ираном по ядерной программе, согласно условиям которого с Исламской Республики были сняты санкции, "очень опасным". "Вы знаете, каково наше отношение к соглашению, которое было заключено с Ираном, Израиль считает его очень опасным. Это соглашение оставляет возможность Тегерану в считанные месяцы получить доступ к ядерному оружию", - сказал министр.

Он считает, что на встрече Трампа и Нетаньяху "будут обсуждаться, наверняка, и испытания ракет, которые проводит Иран, и поддержка Тегераном террора в регионе". "Обеспокоенность в связи с активизирующейся иранской деятельностью - она не только израильская, она существует и у многих арабских стран региона, и на сегодня, как мы слышали, ее высказывали и американский президент, и представители его администрации", - продолжил Элькин.

Министр отметил, важность первых переговоров Нетаньяху и Трампа с момента его избрания американским президентом. "Это - важная встреча, действительно, это будет первая официальная встреча лидеров с момента избрания американского президента", - сказал он.

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Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
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Палестино-израильский конфликт
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