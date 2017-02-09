Решение о переносе посольства США в Иерусалим возможно в мае-июне

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим возможно в мае-июне 2017 года.

Такое мнение высказал в интервью ТАСС израильский министр по делам Иерусалима и национального наследия, председатель политбюро возглавляемой премьер-министром Биньямином Нетаньяху партии "Ликуд" Зеэв Элькин.

"Конгресс США еще в 1995 году принял закон, согласно которому посольство США должно быть в Иерусалиме - единой и неделимой столице Израиля, - сказал Элькин. - Действие этого закона замораживается каждый раз на шесть месяцев отдельными указами президента США на протяжении уже многих лет, последний раз президентский указ о замораживании посольства на полгода подписал бывший президент Барак Обама в декабре 2016 года".

Соответственно, и решение о переносе посольства будет зависеть от того, будет ли Трамп подписывать очередной указ по истечении очередных шести месяцев. "Трамп должен будет в мае-июне 2017 года решить, подписывает ли он очередной указ еще на полгода, или дает возможность закону о переносе посольства вступить в силу", - сказал министр по делам Иерусалима.

Адрес посольства

По словам Элькина, в Иерусалиме дипмиссия США может быть расположена на нескольких земельных участках по выбору.

"В отношении возможного конкретного адреса посольства США - есть несколько земельных участков в Иерусалиме, где оно может расположиться, - сказал Элькин. - Один из вариантов - это здание, в котором сейчас расположено генеральное консульство США в Иерусалиме, но могут быть и другие".

"Я очень надеюсь, что согласно его (Трампа) предвыборным обязательствам, посольство США в Израиле действительно переедет в Иерусалим", - сказал он.

Резиденция посла

В отношении переезда резиденции посла США в Иерусалим, о которой говорил новый глава дипмиссии в Израиле Дэвид Фридман, Элькин отметил, что этот вопрос еще не актуален. "Если я правильно понимаю, новый посол США в Израиле еще не приступил к исполнению своих обязанностей", - сказал министр.

Он отметил, что, "в любом случае это - личный выбор посла". "Если он захочет перевести свою резиденцию в Иерусалим, мы будем рады", - добавил он.

Заявления Трампа

Во время предвыборной кампании Трамп заявил, что в случае избрания может рассмотреть вопрос о переносе посольства и добьется официального признания Иерусалима единой и неделимой столицей израильского государства.

Закон о переносе посольства

Закон о переносе американского посольства был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь.

Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш-младший, причем в нарушение собственного обещания, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Обама в период своего президентства тоже каждые полгода откладывал реализацию данного закона.