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Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке закрыли из-за сильных снегопадов

Международная панорама
9 февраля, 18:54 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Как сообщили в канцелярии генерального секретаря всемирной организации, комплекс, расположенный на восточном побережье Манхэттена, будет закрыт до 10 февраля
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ООН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Сильные снегопады, обрушившиеся на северо-восток США, привели к отмене всех заседаний и мероприятий, запланированных на сегодня в штаб-квартире ООН. Как сообщили в канцелярии генерального секретаря всемирной организации, комплекс, расположенный на восточном побережье Манхэттена, будет закрыт до 10 февраля.

"В связи с суровыми погодными условиями, штаб-квартира ООН в Нью-Йорке будет в четверг закрыта", - говорится в сообщении канцелярии. В течение дня в штаб-квартире ООН должен был пройти ряд мероприятий, в том числе заседание Генеральной Ассамблеи, посвященное стратегии борьбы с терроризмом.

Сильные снегопады, обрушившиеся в ночь на 9 февраля на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс, привели к отмене свыше 3 тысяч авиарейсов, а также отмене занятий в школах. В Нью-Джерси при этом только в первые часы снегопада на дорогах произошло более 50 аварий. Пригородные поезда идут с задержкой не менее 15 минут. Согласно последним прогнозам, штормовое предупреждение будет действовать до 18:00 по местному времени (02:00 мск 10 февраля).

Всего за несколько часов температура в Нью-Йорке упала с 12 градусов Цельсия в среду вечером до минус 1 градуса в четверг утром. По прогнозам Национальной метеослужбы, снег в крупнейшем городе США будет идти по крайней мере до 15:00 (23:00 мск). Ожидается, что толщина снежного покрова составит около 20 см, а в Бостоне (штат Массачусетс) и в восточных районах штата Мэн - до 45 сантиметров.

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