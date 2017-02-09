США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Военно-воздушные силы (ВВС) США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.
Об этом сообщило Командование глобального удара американских ВВС.
По его свидетельству, МБР стартовала с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) в 23:39 среды по местному времени (10:39 четверга мск). В рамках испытания ракета, головная часть которой содержала оборудование для сбора телеметрической информации, была выпущена по полигону у атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов.
Minuteman III преодолела порядка 6,8 тыс. км. "Тестовые пуски позволяют проверить точность и надежность МБР, получить ценные данные, чтобы обеспечивать продолжение наличия безопасного и эффективного (потенциала) ядерного сдерживания", - отметило Командование глобального удара.
Изначально запуск должен был состояться сутками ранее. Однако этого не произошло из-за трудового конфликта - споров о размере зарплат подрядчиков Пентагона, представляющих частный сектор. Как заявила ранее координатор местной ячейки профсоюзной организации IBT Линн Свенсон, перенос пуска был вызван спором 13 сотрудников компании RGNext с работодателем. Фирма RGNext является совместным предприятием таких гигантов американского военно-промышленного комплекса, как Raytheon и General Dynamics.
Это СП с 2015 года работает на подряде Министерства обороны США на базе Ванденберг и космодроме на мысе Канаверал. Как пояснила Свенсон, упомянутые 13 работников RGNext, которые сравнительно недавно вступили в профсоюз IBT, не устроили условия предложенных им начальством новых контрактов, и они в понедельник проголосовали за начало забастовки и проведение пикетов у двух въездов на базу Ванденберг.
Согласно имеющейся информации, подрядчики из RGNext принимают самое непосредственное участие в обеспечении испытательных запусков МБР. Свенсон утверждала, что они играют чуть ли не главную роль в проведении таких стартов.