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СМИ: четыре человека получили ранения в результате атаки неизвестного близ Тель-Авива

Международная панорама
9 февраля, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Нападавший был задержан на месте происшествия
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения неизвестного в израильском городе Петах-Тиква (к востоку от города Тель-Авив). Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

По ее информации, инцидент произошел на рынке. Три человека были направлены в больницу с огнестрельными ранениями, один с ножевым. Нападавший был задержан на месте происшествия, отмечает издание. Власти проводят расследование обстоятельств случившегося.

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