СМИ: четыре человека получили ранения в результате атаки неизвестного близ Тель-Авива

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения неизвестного в израильском городе Петах-Тиква (к востоку от города Тель-Авив). Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

По ее информации, инцидент произошел на рынке. Три человека были направлены в больницу с огнестрельными ранениями, один с ножевым. Нападавший был задержан на месте происшествия, отмечает издание. Власти проводят расследование обстоятельств случившегося.