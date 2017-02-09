СМИ: четыре человека получили ранения в результате атаки неизвестного близ Тель-Авива

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения неизвестного в израильском городе Петах-Тиква (к востоку от города Тель-Авив). Об этом сообщила газета Jerusalem Post.
По ее информации, инцидент произошел на рынке. Три человека были направлены в больницу с огнестрельными ранениями, один с ножевым. Нападавший был задержан на месте происшествия, отмечает издание. Власти проводят расследование обстоятельств случившегося.