Президент Азербайджана утвердил новый состав госкомиссии по демаркации границы с РФ

БАКУ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил сегодня новый состав государственной комиссии по демаркации госграницы с Российской Федерацией. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, председателем комиссии утвержден замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместителем председателя - замначальника Государственной пограничной службы страны Фархад Тагизаде.

В состав комиссии вошли представители министерств экологии и природных ресурсов, внутренних дел, Службы госбезопасности, Минобороны, Минюста, руководители исполнительной власти приграничных районов.

МИД Азербайджана поручено уведомить российскую сторону о новом составе комиссии.