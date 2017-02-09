Президент Азербайджана утвердил новый состав госкомиссии по демаркации границы с РФ

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БАКУ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил сегодня новый состав государственной комиссии по демаркации госграницы с Российской Федерацией. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства.
Согласно распоряжению, председателем комиссии утвержден замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместителем председателя - замначальника Государственной пограничной службы страны Фархад Тагизаде.
В состав комиссии вошли представители министерств экологии и природных ресурсов, внутренних дел, Службы госбезопасности, Минобороны, Минюста, руководители исполнительной власти приграничных районов.
МИД Азербайджана поручено уведомить российскую сторону о новом составе комиссии.