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Президент Азербайджана утвердил новый состав госкомиссии по демаркации границы с РФ

Международная панорама
9 февраля, 19:11 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
МИД Азербайджана поручено уведомить российскую сторону о новом составе комиссии
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БАКУ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил сегодня новый состав государственной комиссии по демаркации госграницы с Российской Федерацией. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, председателем комиссии утвержден замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместителем председателя - замначальника Государственной пограничной службы страны Фархад Тагизаде.

В состав комиссии вошли представители министерств экологии и природных ресурсов, внутренних дел, Службы госбезопасности, Минобороны, Минюста, руководители исполнительной власти приграничных районов.

МИД Азербайджана поручено уведомить российскую сторону о новом составе комиссии.

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