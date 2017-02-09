Новый генпрокурор США приведен к присяге

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Вице-президент США Майкл Пенс привел к присяге нового министра юстиции и генерального прокурора страны Джеффа Сешнса. Церемония по традиции прошла в Белом доме в присутствии президента страны Дональда Трампа.

По его словам, Сешнс "верит, что все люди равны перед законом". Глава государства также назвал его "человеком принципов", наделенным решительностью. Трамп выразил надежду на то, что новый глава ведомства станет "великим защитником" жителей США.

В среду Сешнса утвердил Сенат Конгресса США. За него голосовали все республиканцы, которые контролируют 52 места в палате, и лишь один демократ Джо Манчин. Остальные его 47 однопартийцев высказались против. Сам Сешнс до сегодняшнего дня также входил в состав Сената.

Сешнс является сторонником сокращения налогов и госрасходов, за что получил прозвище "Бюджетный ястреб". Он поддерживал иракскую кампанию бывшего американского лидера Джорджа Буша-младшего в 2003 году, но критиковал внешнюю политику экс-президента Барака Обамы, выступая против насильственной смены авторитарных режимов. До включения в команду нынешнего главы государства Дональда Трампа занимал жесткую позицию по отношению к России. Впоследствии выступил за нормализацию отношений с Москвой.

Трамп 30 января отстранил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции Салли Йейтс от должности после того, как она выразила сомнение в правомочности указа в области ужесточения иммиграционной политики. В Белом доме отметили, что Йейтс была назначена в период работы администрации Обамы и неважно справлялась с обеспечением охраны границ и борьбой с нелегальной иммиграцией.

Дана Боэнте, федеральный прокурор Восточного округа Вирджинии, временно был назначен исполняющим обязанности главы Минюста до тех пор, пока Сешнс не был окончательно утвержден Сенатом.