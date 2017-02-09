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В ФРГ арестован предполагаемый участник движения "Талибан"

Международная панорама
9 февраля, 19:21 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Молодого человека обвиняют в убийстве и в соучастии в убийстве
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БЕРЛИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Правоохранительные органы Германии произвели арест 20-летнего гражданина Афганистана, который, по версии обвинения, участвовал в боевых действиях на стороне боевиков "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

Подозреваемый вступил в ряды талибов в 2013 году, после чего прошел курс военной подготовки. В 2013-2014 гг. на территории Афганистана он участвовал в вооруженных столкновениях с американскими военнослужащими.

Молодой человек был арестован на территории федеральной земли Бавария. Кроме членства в запрещенной организации его обвиняют в убийстве и в соучастии в убийстве.

Как он попал в федеративную республику, не сообщается.

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