В ФРГ арестован предполагаемый участник движения "Талибан"

БЕРЛИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Правоохранительные органы Германии произвели арест 20-летнего гражданина Афганистана, который, по версии обвинения, участвовал в боевых действиях на стороне боевиков "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

Подозреваемый вступил в ряды талибов в 2013 году, после чего прошел курс военной подготовки. В 2013-2014 гг. на территории Афганистана он участвовал в вооруженных столкновениях с американскими военнослужащими.

Молодой человек был арестован на территории федеральной земли Бавария. Кроме членства в запрещенной организации его обвиняют в убийстве и в соучастии в убийстве.

Как он попал в федеративную республику, не сообщается.