Правительство Южного Судана применяло боевую авиацию против повстанцев

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Южного Судана применяли боевую авиацию против повстанцев, тем самым подвергая угрозе безопасность мирных граждан. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на наблюдателей за соблюдением мирного договора в стране - представителей Межгосударственной организации по развитию (IGAD).
По его сведениям, правительство, в частности, использовало боевые вертолеты и самолеты в противостоянии с повстанцами в городе Насир на севере страны в течение года. Также наблюдатели обвинили правительственные войска в "мародерстве, травле и сексуальном насилии" в южном городе Ей.
Конфликт в Южном Судане начался в середине декабря 2013 года между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является его бывший заместитель Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Несмотря на подписанное в августе 2015 года мирное соглашение, в июле этого года в столице страны Джубе возобновились ожесточенные столкновения. По данным ООН, за время конфликта в стране, которая обрела независимость в 2011 году, погибли не менее 10 тысяч человек и более 3 млн были вынуждены покинуть свои дома.
Как заявил на прошлой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Южный Судан находится "в сложной ситуации с реальными перспективами дальнейшего обострения". По его словам, на состоявшейся в Аддис-Абебе трехсторонней встрече представители ООН, Африканского союза и IGAD договорились о создании новой платформы для сотрудничества по урегулированию конфликта в РЮС. "Я надеюсь, что теперь созданы все условия для того, чтобы три организации и все соседи (Южного Судана) работали вместе в направлении одной цели, говорили одним голосом и пытались создать условия для того, чтобы избежать ухудшения ситуации в стране и запуска процесса мирного урегулирования", - отметил генсек.