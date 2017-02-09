Индейцы подали иск против разрешенного Трампом строительства нефтепровода

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Индейское племя сиу подало иск в суд города Вашингтона с требованием заблокировать проект нефтепровода в штате Северная Дакота, строительство которого рядом с их резервацией разрешила администрация президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Администрация выразила крайнее и полное пренебрежение не только в отношении наших прав, гарантированных договором, и наших прав на воду, но и в отношении окружающей среды", - говорится в заявлении племени сиу, проживающего в резервации Стэндинг-Рок, расположенной на территории штатов Южная Дакота и Северная Дакота.

Как ранее сообщило агентство Associated Press, инженерный корпус Армии (сухопутные силы) ВС США дал разрешение на завершение строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline стоимостью $3,8 млрд, прокладка которого вызвала массовые протесты.

Речь идет о последнем участке нефтепровода под дном водохранилища Оахе на реке Миссури в штате Северная Дакота. Индейское племя сиу, резервация которого находится в непосредственной близости от запланированного маршрута магистрали, неоднократно протестовало против строительства. Его представители заявляли, что в результате не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению реки Миссури, но также будут уничтожены священные для индейцев места. В акциях протеста против прокладки нефтепровода в конце прошлого года участвовали несколько тысяч человек.

В прошлом году администрация экс-президента США Барака Обамы объявила, что отказывается от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрит альтернативные варианты его прокладки. Однако Трамп через несколько дней после вступления в должность подписал указ о возобновлении строительства магистрали протяженностью около 1,9 тыс. км, по которой нефть из штата Северная Дакота должна поступать в крупное нефтехранилище в штате Иллинойс.

Сторонники строительства нефтепровода утверждают, что он укрепит энергетическую независимость США, поскольку обеспечит бесперебойные поставки с месторождений сланцевой нефти, а также позволит отказаться от транспортировки черного золота по железной дороге. Противники проекта ссылаются в том числе на возможные катастрофические последствия в случае разлива нефти.