ДНР предложила ВСУ прекратить огонь с полуночи 9 февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) предложила украинским вооруженным силам прекратить огонь с 0:00 9 февраля, на данный момент обстрелов нет. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"Если мы говорим о сегодняшнем дне, то с 0:00 9 февраля мы предложили украинской стороне полностью прекратить огонь... С трех часов утра не было зафиксировано ни одного выстрела", - сказал он.

По словам Басурина, данное предложение было в письменном виде передано украинскому командованию через Специальную мониторингововую миссию (СММ) ОБСЕ и Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне командование сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе, который включает пункты о перемирии и запрете любых наступательных действий.

Первый пункт плана предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения. После этого предлагается произвести "отвод всех запрещенных соответствующими документами (Минскими соглашениями - прим. ТАСС) вооружений в определенные данными документами места хранения".

Для подтверждения отвода стороны должны предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям СММ ОБСЕ, "в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений".

Кроме того, "с целью восстановления объектов инфраструктуры, а также нормализации жизни мирных жителей в районе Ясиноватой и Авдеевки, в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции создается зона без вооружений и любых военных подразделений", указано в четвертом пункте. Пятый пункт плана урегулирования предписывает "запрет любых наступательных действий и запрет на сближение сторон".