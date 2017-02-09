ДНР предложила ВСУ прекратить огонь с полуночи 9 февраля

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) предложила украинским вооруженным силам прекратить огонь с 0:00 9 февраля, на данный момент обстрелов нет. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"Если мы говорим о сегодняшнем дне, то с 0:00 9 февраля мы предложили украинской стороне полностью прекратить огонь... С трех часов утра не было зафиксировано ни одного выстрела", - сказал он.
По словам Басурина, данное предложение было в письменном виде передано украинскому командованию через Специальную мониторингововую миссию (СММ) ОБСЕ и Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне командование сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе, который включает пункты о перемирии и запрете любых наступательных действий.
Первый пункт плана предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения. После этого предлагается произвести "отвод всех запрещенных соответствующими документами (Минскими соглашениями - прим. ТАСС) вооружений в определенные данными документами места хранения".
Для подтверждения отвода стороны должны предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям СММ ОБСЕ, "в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений".
Кроме того, "с целью восстановления объектов инфраструктуры, а также нормализации жизни мирных жителей в районе Ясиноватой и Авдеевки, в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции создается зона без вооружений и любых военных подразделений", указано в четвертом пункте. Пятый пункт плана урегулирования предписывает "запрет любых наступательных действий и запрет на сближение сторон".