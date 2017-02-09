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Оппозиция требует возбудить дело против Парубия за запрет использовать в Раде русский язык

Международная панорама
9 февраля, 19:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, февраля. /ТАСС
В украинском "Оппозиционном блоке" полагают, что препятствование работе парламентариев является "уголовным преступлением"
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КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Украинский "Оппозиционный блок" требует от генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, обвиняя его в нарушении регламента парламента и закона о статусе депутата.

"Оппозиционный блок" обратился в Генпрокуратуру с заявлением об уголовной ответственности Парубия за действия, допущенные им в отношении депутатов- оппозиционеров. Спикер нарушил регламент Рады и закон о статусе депутата парламента, выключив накануне микрофон выступающих на пленарном заседании представителей оппозиции", - заявили в пресс-службе политической силы.

При этом в партии отметили, что в минувшую среду Парубий "без предупреждения и законных оснований во время выступления с трибуны депутатов от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова и Сергея Матвиенкова выключил микрофон. Спикера возмутило, что оппозиционеры выступали на русском языке.

Препятствование работе парламентариев, как считают в блоке, является "уголовным преступлением, предусмотренным статьей 351 Уголовного кодекса Украины". "В заявлении в Генпрокуратуру указывается о необходимости безотлагательно внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование совершенных правонарушений, а также сообщить о начале уголовного производства", - добавили в партии.

Языковой вопрос

Парубий в среду запретил депутатам от "Оппозиционного блока" выступать с трибуны парламента на русском языке. В тот же день спикер зарегистрировал законопроект, по которому все заседания Рады, а также парламентских комитетов и комиссий должны проходить только на украинском языке. "Положения Конституции Украины обязывают применять государственный украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, в работе и в делопроизводстве органов государственной власти", - считает Парубий.

В настоящее время на Украине действует закон "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. В соответствии с ним, русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10 процентов населения. Действующая власть выступает за отмену данного закона. В связи с этим депутаты от политических сил националистического толка еще в июле 2014 года направили представление в Конституционный суд Украины об отмене закона "Об основах государственной языковой политики". Суд начал рассматривать его только в декабре 2016 года, и решение пока не вынесено.

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