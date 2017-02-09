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Трюдо встретится с Трампом в Вашингтоне 13 февраля

Международная панорама
9 февраля, 20:03 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
В канцелярии главы канадского правительства заявили, что лидеры двух стран на встрече "обсудят отношения между Канадой и США, а также совместную работу на благо среднего класса канадцев и американцев"
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ОТТАВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер- министр Канады Джастин Трюдо встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 13 февраля. Об этом сообщили в канцелярии главы канадского правительства.

"Они обсудят отношения между Канадой и США, а также совместную работу на благо среднего класса канадцев и американцев", - рассказали в ведомстве. Других деталей предстоящей встречи в канцелярии не сообщили.

В среду в Вашингтоне министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили вопросы двустороннего и международного сотрудничества двух стран.

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Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
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