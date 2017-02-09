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Суд запретил мэру Рио-де-Жанейро назначать сына на пост в администрации города

Международная панорама
9 февраля, 20:36 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Судья Марку Антониу Меллу посчитал, что градоначальник руководствовался принципом "семейственности"
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Марку Антониу Меллу признал неправомерным решение мэра Рио-де-Жанейро Марселу Кривеллы, который ранее назначил своего сына на ключевой пост в городской администрации. Согласно обнародованному вердикту, градоначальник руководствовался принципом "семейственности", что противоречит действующему законодательству о госслужбе.

Постановление судьи может быть обжаловано перед пленумом ФВС. Назначение Марселу Кривеллы-младшего на должность главы администрации мэра Рио-де-Жанейро вызвало резкую критику со стороны представителей оппозиции и общественных организаций. Они обвинили градоначальника в неспособности привлечь к работе профессионалов.

Мэр резко отреагировал на эти заявления. "Вам надо понять, что никто не знает моего сына лучше, чем я. И назначения (в администрацию - прим. ТАСС) произвожу именно я", - так чиновник прокомментировал критику в свой адрес.

Бывший пастор евангелической церкви Марселу Кривелла, представляющий консервативную Бразильскую республиканскую партию, был избран мэром города Рио-де-Жанейро по итогам второго тура муниципальных выборов, получив 59,16% голосов. Он вступил в должность 1 января этого года. Кривелла оставил религиозную деятельность ради политики еще в 2002 году после возвращения из миссионерской поездки по Африке - он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра, будучи сенатором в верхней палате национального парламента. При этом градоначальник в любой момент может вернуться к пасторской работе: поскольку Кривелла получил специальное благословение руководства своей церкви на участие в политической борьбе, считается, что он лишь временно покинул служение.

Кривелла в течение двух лет занимал пост министра рыбной ловли и сельского хозяйства в администрации экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф. Несмотря на этот факт, в конце августа прошлого года он поддержал импичмент главы государства. Градоначальник Рио-де-Жанейро также известен как исполнитель религиозных песен - он выпустил 14 сольных альбомов, проданных общим тиражом 5 млн экземпляров. В ходе предвыборной кампании Кривелла называл своими приоритетами улучшение систем образования и здравоохранения, борьбу с преступностью и решение транспортных проблем города.

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