В США не будут мешать попыткам Японии наладить более тесные связи с РФ

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не собирается противодействовать попыткам Японии выстроить более тесные отношения с Россией. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на специальном телефонном брифинге для журналистов.

"Мы, безусловно, понимаем, что Япония как сосед России придает высокую важность собственным двусторонним отношениям с Россией. Соединенные Штаты это уважают", - заявил ведущий брифинга, комментируя просьбу сообщить, есть ли у нынешнего американского правительства какие-либо возражения против попыток Москвы и Токио наладить более близкие связи.

Как заверил упомянутый представитель исполнительной ветви власти США, Вашингтон "не стремится вмешиваться в приоритеты премьер-министра (Синдзо) Абэ в его взаимодействии с Россией". "Но возможность говорить в деталях насчет этих двусторонних отношений я предоставлю премьер-министру Абэ и его правительству", - добавил ведущий спецбрифинга, посвященного предстоящему визиту главы японского кабинета министров в США.

10 февраля Абэ и Трамп проведут переговоры, в том числе с участием делегаций, в Белом доме. На выходных общение лидеров двух стран продолжится в частном клубе Mar-a-Lago, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в южном штате Флорида. Это поместье Трампа окружение руководителя администрации США уже окрестило его "зимней штаб-квартирой" и "зимним Белым домом".

Поместье Mar-a-Lago в прошлом принадлежало наследнице одного из американских магнатов Марджори Мерриуэзер-Пост. В 1937-1938 годах она жила в Москве с мужем, послом США в СССР Джозефом Дэвисом.