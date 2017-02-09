Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США не будут мешать попыткам Японии наладить более тесные связи с РФ

Международная панорама
9 февраля, 21:16 UTC+3
Представитель американской администрации отметил, что Япония придает высокую важность собственным двусторонним отношениям с Россией. Соединенные Штаты это уважают
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не собирается противодействовать попыткам Японии выстроить более тесные отношения с Россией. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на специальном телефонном брифинге для журналистов.

"Мы, безусловно, понимаем, что Япония как сосед России придает высокую важность собственным двусторонним отношениям с Россией. Соединенные Штаты это уважают", - заявил ведущий брифинга, комментируя просьбу сообщить, есть ли у нынешнего американского правительства какие-либо возражения против попыток Москвы и Токио наладить более близкие связи.

Как заверил упомянутый представитель исполнительной ветви власти США, Вашингтон "не стремится вмешиваться в приоритеты премьер-министра (Синдзо) Абэ в его взаимодействии с Россией". "Но возможность говорить в деталях насчет этих двусторонних отношений я предоставлю премьер-министру Абэ и его правительству", - добавил ведущий спецбрифинга, посвященного предстоящему визиту главы японского кабинета министров в США.

10 февраля Абэ и Трамп проведут переговоры, в том числе с участием делегаций, в Белом доме. На выходных общение лидеров двух стран продолжится в частном клубе Mar-a-Lago, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в южном штате Флорида. Это поместье Трампа окружение руководителя администрации США уже окрестило его "зимней штаб-квартирой" и "зимним Белым домом".

Поместье Mar-a-Lago в прошлом принадлежало наследнице одного из американских магнатов Марджори Мерриуэзер-Пост. В 1937-1938 годах она жила в Москве с мужем, послом США в СССР Джозефом Дэвисом. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
2
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
3
Директор Ленкома опровергает обвинения в нарушении ПДД
4
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
5
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
6
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями
7
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Реклама