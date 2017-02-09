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МИД Румынии: размещение комплекса ПРО НАТО носит оборонительный характер

Международная панорама
9 февраля, 21:32 дата обновления: 9 февраля, 21:59 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов
Глава румынского МИД Теодор Мелешкану отметил, что после интеграции этой установки в систему ПРО НАТО было подтверждено ее оборонительное назначение
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БУХАРЕСТ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Развертывание американского комплекса противоракетной обороны Aegis на военной базе в Девеселу (уезд Олт на юге Румынии) носит чисто оборонительный характер. Таким образом глава румынского МИД Теодор Мелешкану прокомментировал по просьбе корреспондента ТАСС заявление директора четвертого европейского департамента МИД РФ Александра Боцан-Харченко о том, что позиция Румынии представляет для РФ "явную угрозу".

"С самого начала, когда начались консультации о создании противоракетного щита в Румынии, и румынские, и американские власти подчеркивали, что это - строго оборонительное военное средство, - отметил Мелешкану. - После интеграции этой установки в систему ПРО НАТО, в которую входят установки на территории других стран - участниц Евросоюза, было подтверждено, что эта установка чисто оборонительная".

"Пятая статья договора НАТО ясно гласит: в случае, когда страна - участница НАТО подвергнется нападению, это будет рассматриваться как нападение на всех стран - участниц организации, - продолжил румынский министр. - Вы не найдете в Вашингтонском договоре ни одного упоминания о возможности использования вооруженных сил НАТО в агрессивных целях. Вещи совершенно ясны, и интеграция этой установки в систему ПРО НАТО, по сути, подтверждает то, что мы заявляли с самого начала".

Он также заявил, что правительство Румынии хочет вести прагматичную политику по отношению к России.

"Хочу сказать, что на уровне правительства существует искреннее желание реализовать прагматичную политику, которая представляла бы интерес и принесла бы выгоду, как Румынии, так и России, - сказал Мелешкану. - Скоро, вероятно, довольно скоро состоятся первые консультации между директорами (департаментов) МИД двух стран, которые занимаются проблемами безопасности, чтобы обсудить предотвращение инцидентов в этой области, нераспространение ядерных вооружений и борьбу против терроризма".

Министр в беседе также отметил, что считает крайне важным диалог с российской стороной. "Независимо от того, что происходит, Румыния и Россия находятся в одном регионе, и система консультаций в пределах, которые нам диктует режим санкций, принятых Евросоюзом, должна стать предметом дискуссий", - отметил дипломат. 

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