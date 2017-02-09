Киев направит $207 млн на закупку и модернизацию вооружения в 2017 году

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Украина израсходует в текущем году 5,6 млрд гривен (около $207 млн по текущему курсу НБУ) на закупку и модернизацию вооружения и военной техники.

Эту сумму выделило правительство в рамках 6,47 млрд гривен ($240 млн) бюджетных средств, предусмотренных на армию и безопасность в 2017 году, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Кроме того, по решению кабинета министров, 520,5 млн гривен ($19,3 млн) будут израсходованы на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, еще 242,2 млн гривен ($8,97 млн) - на создание Единой автоматизированной системы управления Вооруженными силами. На ремонт и модернизацию фрегата "Гетьман Сагайдачный" выделено 91 млн гривен ($3,37 млн).

Как отмечается в комментарии к документу, Вооруженные силы будут оснащаться новейшими и современными образцами вооружения и военной техники с целью оснащения украинских войск в соответствии со стандартами НАТО.

По неофициальным данным, в украинскую армию в текущем году планируется, в частности, поставить 1,741 млн боеприпасов, 1919 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 72 единицы бронетанкового вооружения и военной техники, а также 12 самолетов, 7 вертолетов, 520 автомобилей и 28 радиолокационных станций.

В 2016 году на закупку и модернизацию вооружения и военной техники Вооруженных Сил было предусмотрено 4,477 млрд грн ($166 млн).