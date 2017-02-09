Экс-главком НАТО в Европе высказался за диалог США с РФ, но только с позиции силы

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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США имеет смысл возобновить контакты с Россией, но лишь с позиции силы. Такое мнение выразил на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе отставной американский генерал Филип Бридлав.
"Имеет большой смысл для нашего правительства проводить в нынешнем году осмысленные дискуссии и встречи с Россией", - сказал он. В первую очередь, по его убеждению, "необходимо восстановить коммуникации по существу между военными двух стран" во избежание опасных инцидентов. Дальнейший диалог "на более высоком уровне", с точки зрения Бридлава, целесообразно посвятить прежде всего таким темам, как "ядерное разоружение" и "потенциальные совместные действия" против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
При этом Бридлав повторил и целый ряд антироссийских тезисов, которые он усиленно продвигал, находясь на действительной военной службе при прежней вашингтонской администрации Барака Обамы. Он и теперь утверждает, что Россия проводит политику реваншизма и "агрессии", и призывает давать ей отпор, а также предлагает "снабжать Украину оборонительным оружием". По мнению отставного генерала, для США "было бы признаком слабости ослабить санкции" в отношении РФ.
Вместе с тем гораздо более сдержанное, чем в недавнем прошлом, выступление Бридлава стало очередным свидетельством изменения политических настроений в Вашингтоне. Завершая вступительное слово, он сказал: "Диалог с Москвой возможен, как и сотрудничество по определенным важным вопросам. Нам следует вступать в этот разговор добросовестно и уважительно, но также и с позиции силы. Только так можно достичь договоренностей, которые отвечали бы нашим интересам и были бы устойчивыми".