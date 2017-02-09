СМИ: число раненых в результате теракта в Петах-Тикве выросло до восьми

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Израильские власти признали терактом нападение на покупателей рынка в центре израильского города Петах-Тиква.
Об этом сообщил Девятый канал израильского телевидения со ссылкой на правоохранителей.
Израильская газета Haaretz отмечает, что нападавшим оказался 18-летний палестинец из Наблуса (город на Западном берегу реки Иордан). Сначала он открыл огонь по мирным гражданам из ружья, а затем набросился на людей с ножом. Злоумышленник был задержан на месте преступления.
На данный момент с ранениями разной степени тяжести госпитализировано восемь человек. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.
Власти проводят расследование обстоятельств случившегося.