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СМИ: число раненых в результате теракта в Петах-Тикве выросло до восьми

Международная панорама
9 февраля, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
18-летний палестинец открыл огонь по израильтянам из ружья, а потом набросился на них с ножом
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© AP Photo/Oded Balilty

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Израильские власти признали терактом нападение на покупателей рынка в центре израильского города Петах-Тиква.

Об этом сообщил Девятый канал израильского телевидения со ссылкой на правоохранителей.

Израильская газета Haaretz отмечает, что нападавшим оказался 18-летний палестинец из Наблуса (город на Западном берегу реки Иордан). Сначала он открыл огонь по мирным гражданам из ружья, а затем набросился на людей с ножом. Злоумышленник был задержан на месте преступления.

На данный момент с ранениями разной степени тяжести госпитализировано восемь человек. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.

Власти проводят расследование обстоятельств случившегося.

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