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Globo: пятеро полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими в Рио-де-Жанейро

Международная панорама
9 февраля, 21:52 дата обновления: 9 февраля, 22:29 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Ранее полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и резиновые пули
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. По меньшей мере пятеро служащих военной полиции получили ранения в ходе столкновений с протестующими в центре бразильского города Рио-де-Жанейро около здания региональной Законодательной ассамблеи. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, двое пострадавших доставлены в больницу. Один человек из числа манифестантов задержан после того, как он начал бросать камни в представителей правоохранительных органов. Участники акции также сломали несколько урн для мусора и подожгли офис одного из банков, расположенный неподалеку. В здании начался пожар.

Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Несколько минут назад беспорядки вспыхнули с новой силой, и в настоящий момент столкновения продолжаются. Митингующие выступают против приватизации ряда региональных предприятий и мер жесткой бюджетной экономии, а также требуют выплатить госслужащим задолженность по зарплате.

В последние месяцы Бразилия переживает серьезный экономический кризис. Дефицит федерального бюджета по итогам 2016 года составил рекордные 154,2 млрд реалов ($49,32 млрд). Особенно тяжелая ситуация сложилась в штате Рио-де-Жанейро, руководство которого в конце июня прошлого года объявило о введении чрезвычайного положения в финансовой сфере. Некоторые категории госслужащих получают зарплаты с задержкой в несколько недель.

Чтобы разрешить сложившийся кризис, губернатор региона Луис Фернанду Пезау в ноябре прошлого года направил на рассмотрение местных законодателей пакет мер жесткой экономии. В частности, он предложил увеличить налоги для госслужащих до 30% и отказаться от части социальных программ. Эта инициатива вызвала волну протестов среди населения. Предложения Пазау все еще находятся на рассмотрении Законодательной ассамблеи. 

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