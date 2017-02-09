Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 28 января подверг критике Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) от 2010 года, назвав его плохим соглашением для Вашингтона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух должностных лиц и одного бывшего сотрудника американской администрации, знакомых с содержанием разговора двух лидеров.

По их данным, "когда Путин поднял вопрос о возможности продления договора от 2010 года", Трамп сделал паузу, чтобы спросить своих помощников о содержании данного документа. "Затем Трамп сказал Путину, что этот договор был одним из соглашений, заключенных администрацией (экс-президента Барака) Обамы, отметив, что новый договор по СНВ был выгоден России", - говорится в сообщении Reuters.

Агентство уточняет, что до беседы с Путиным для Трампа не было организовано какого-либо специального брифинга с участием экспертов по России из Совета национальной безопасности при Белом доме. Отмечается также, что во время звонка Путин поднял вопрос о возможном возобновлении переговоров по целому ряду спорных моментов.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге для журналистов не стал комментировать сообщения о разговоре лидеров двух стран.

"Переговоры нашего президента с президентом Путиным - это частный телефонный разговор", - сказал Спайсер. Он напомнил, что до этого Белый дом распространил официальный отчет о прошедшем разговоре, отказавшись добавить к нему что-либо еще.

Ранее Трамп в интервью британской и германской газетам The Times и Bild выступил за заключение ядерной сделки с РФ в рамках диалога о смягчении санкций Запада в отношении Москвы. "Они (западные страны) ввели санкции в отношении России - давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией, - сказал Трамп. - Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено".

Новый ДСНВ был подписан президентами РФ и США в Праге 8 апреля 2010 года. Он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия документа составляет 10 лет.