Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ

Международная панорама
9 февраля, 22:08 дата обновления: 9 февраля, 22:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Американский лидер заявил президенту РФ, что "договор был одним из соглашений, заключенных администрацией Обамы, отметив, что новый договор по СНВ был выгоден России", сообщает агентство
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 28 января подверг критике Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) от 2010 года, назвав его плохим соглашением для Вашингтона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух должностных лиц и одного бывшего сотрудника американской администрации, знакомых с содержанием разговора двух лидеров.

Смотрите также
Президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев во время подписания договора по СНВ, 8 апреля 2010 года
Баланс ядерных сил: что представляет собой российско-американское соглашение по СНВ

По их данным, "когда Путин поднял вопрос о возможности продления договора от 2010 года", Трамп сделал паузу, чтобы спросить своих помощников о содержании данного документа. "Затем Трамп сказал Путину, что этот договор был одним из соглашений, заключенных администрацией (экс-президента Барака) Обамы, отметив, что новый договор по СНВ был выгоден России", - говорится в сообщении Reuters.

Агентство уточняет, что до беседы с Путиным для Трампа не было организовано какого-либо специального брифинга с участием экспертов по России из Совета национальной безопасности при Белом доме. Отмечается также, что во время звонка Путин поднял вопрос о возможном возобновлении переговоров по целому ряду спорных моментов.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге для журналистов не стал комментировать сообщения о разговоре лидеров двух стран.

"Переговоры нашего президента с президентом Путиным - это частный телефонный разговор", - сказал Спайсер. Он напомнил, что до этого Белый дом распространил официальный отчет о прошедшем разговоре, отказавшись добавить к нему что-либо еще.

Ранее Трамп в интервью британской и германской газетам The Times и Bild выступил за заключение ядерной сделки с РФ в рамках диалога о смягчении санкций Запада в отношении Москвы. "Они (западные страны) ввели санкции в отношении России - давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией, - сказал Трамп. - Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено".

Новый ДСНВ был подписан президентами РФ и США в Праге 8 апреля 2010 года. Он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия документа составляет 10 лет.

Смотрите также

Захарова: команда Обамы продолжает наносить удары по фундаменту отношений с Россией
Джон Маккейн заявил, что с Россией можно говорить лишь с позиции силы
Байден усомнился в возможности применения США ядерного оружия первыми

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
2
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
3
Директор Ленкома опровергает обвинения в нарушении ПДД
4
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
5
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
6
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями
7
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Реклама