Источник: РФ и Турция не планируют создание комиссии по расследованию инцидента в Сирии

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АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая сторона пока не планирует создавать совместную с РФ комиссию для расследования инцидента с гибелью турецких военных в Сирии. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно из источников в Минобороны страны.
"Создание такой комиссии пока не на повестке дня", - сказал собеседник.
Ранее другой близкий к военным кругам источник в Анкаре сообщил ТАСС, что на данный момент представители оборонных ведомств двух стран не планируют каких-либо экстренных встреч из-за произошедшего в Сирии.
Генштаб ВС Турции проинформировал о гибели трех военнослужащих в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного самолетом ВКС РФ в Сирии. В сообщении отмечается, что "9 февраля около 08:40 (по местному времени, совпадает с московским) в ходе бомбометания по целям "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической группировки), которое осуществляли самолеты ВКС РФ, одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции". "Трое из них погибли, 11 получили ранения", - уточнил Генштаб. По его данным, инцидент произошел "в регионе проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии в районе города Эль-Баб.
Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель турецких военнослужащих.