Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: РФ и Турция не планируют создание комиссии по расследованию инцидента в Сирии

Международная панорама
9 февраля, 22:21 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
По данным источников в турецком оборонном ведомстве, "создание такой комиссии пока не на повестке дня"
Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая сторона пока не планирует создавать совместную с РФ комиссию для расследования инцидента с гибелью турецких военных в Сирии. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно из источников в Минобороны страны.

"Создание такой комиссии пока не на повестке дня", - сказал собеседник.

Ранее другой близкий к военным кругам источник в Анкаре сообщил ТАСС, что на данный момент представители оборонных ведомств двух стран не планируют каких-либо экстренных встреч из-за произошедшего в Сирии.

Генштаб ВС Турции проинформировал о гибели трех военнослужащих в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного самолетом ВКС РФ в Сирии. В сообщении отмечается, что "9 февраля около 08:40 (по местному времени, совпадает с московским) в ходе бомбометания по целям "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической группировки), которое осуществляли самолеты ВКС РФ, одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции". "Трое из них погибли, 11 получили ранения", - уточнил Генштаб. По его данным, инцидент произошел "в регионе проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии в районе города Эль-Баб.

Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель турецких военнослужащих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-турецкие отношения
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
2
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
3
Директор Ленкома опровергает обвинения в нарушении ПДД
4
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
5
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
6
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями
7
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Реклама