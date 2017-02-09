Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гройсман призвал мировых партнеров разработать "План Маршалла" для Украины

Международная панорама
9 февраля, 22:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, февраля. /ТАСС
План Маршалла - программа помощи странам Европы в восстановлении после Второй мировой войны, предложенная в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал международное сообщество совместными усилиями сформировать "План Маршалла" для страны. В ходе начавшегося визита в Брюссель он выступил на международной конференции, посвященной украинским реформам.

"Если стоит вопрос о том, чем Украине могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры - это четкий план восстановления Украины. Это "План Маршалла", который мы можем создать совместно, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию страны", - цитирует его слова правительственный сайт.

Гройсман напомнил, что в 2014 году в Европе выдвигались инициативы по выработке плана помощи Украине и сейчас, по мнению премьера, пришло время вернуться к этому вопросу. Так, в 2014 году французский политик Бернар-Анри Леви представил проект, который предполагает проведение специального экономического форума, посвященного Украине, и выдачу стране займа и долговых обязательств, гарантированных Международным валютным фондом и Европейским центральным банком. В феврале 2016 года депутат Бундестага Карл-Георг Вельман также заявлял о разработке Германией масштабного плана помощи - "Плана Маршалла для Украины". По словам Вельмана, помощь в рамках этой программы могла бы составить более 100 млрд евро.

План Маршалла - программа помощи странам Европы в восстановлении после Второй мировой войны, предложенная в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом. План вступил в действие в апреле 1948 года, а к его реализации присоединилось 17 европейских стран.

Смотрите также

Гройсман пригласил Североатлантический совет в полном составе приехать на Украину
Гройсман считает, что борьба с бедностью является ключевым вызовом для Украины
Гройсман: национализация Приватбанка не повлияет на уровень цен и инфляцию на Украине
Более пяти тысяч одесситов предложили Гройсману оплатить за них коммунальные платежи

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гройсман, Владимир Борисович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
2
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
3
Директор Ленкома опровергает обвинения в нарушении ПДД
4
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
5
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
6
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями
7
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Реклама