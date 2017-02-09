Гройсман призвал мировых партнеров разработать "План Маршалла" для Украины

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал международное сообщество совместными усилиями сформировать "План Маршалла" для страны. В ходе начавшегося визита в Брюссель он выступил на международной конференции, посвященной украинским реформам.

"Если стоит вопрос о том, чем Украине могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры - это четкий план восстановления Украины. Это "План Маршалла", который мы можем создать совместно, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию страны", - цитирует его слова правительственный сайт.

Гройсман напомнил, что в 2014 году в Европе выдвигались инициативы по выработке плана помощи Украине и сейчас, по мнению премьера, пришло время вернуться к этому вопросу. Так, в 2014 году французский политик Бернар-Анри Леви представил проект, который предполагает проведение специального экономического форума, посвященного Украине, и выдачу стране займа и долговых обязательств, гарантированных Международным валютным фондом и Европейским центральным банком. В феврале 2016 года депутат Бундестага Карл-Георг Вельман также заявлял о разработке Германией масштабного плана помощи - "Плана Маршалла для Украины". По словам Вельмана, помощь в рамках этой программы могла бы составить более 100 млрд евро.

План Маршалла - программа помощи странам Европы в восстановлении после Второй мировой войны, предложенная в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом. План вступил в действие в апреле 1948 года, а к его реализации присоединилось 17 европейских стран.