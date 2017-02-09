СМИ: Асад не стал критиковать Трампа за запрет на въезд сирийцев в США

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сирийский президент Башар Асад воздержался от критики в адрес президента США Дональда Трампа из-за указа, временно запрещающего сирийцам въезд в США. Асад в интервью американскому новостному сайту Yahoo News, выдержки из которого сегодня распространила канцелярия главы Сирии, признал обоснованным опасения американской администрации в том, что часть беженцев является террористами.

"Этот вопрос связан с суверенитетом американской нации, - заявил Асад. - Каждая страна имеет право принимать любые меры, чтобы регулировать въезд в нее". "Я не намерен обсуждать, правильно это или нет. Это американская проблема", - добавил он.

"Мы можем не соглашаться или соглашаться, но если вы спросите меня, как президента, то моя обязанность заключается не в том, чтобы просить какого-либо президента, чтобы он дал сирийцам убежище в его стране, а в том, чтобы восстановить стабильность и порядок, чтобы вернуть их в Сирию", - сказал Асад.

На вопрос о том, считает ли он, что некоторые беженцы связаны с террористами, сирийский президент заявил: "Безусловно. Вы можете увидеть это в интернете. В некоторых случаях вы видите на фотографиях этих террористов в Сирии, держащих в руках пулеметы, убивающихся людей, а потом в Европе, на Западе они предстают мирными беженцами. Это правда".

При этом Асад, отвечая на вопрос о том, каков процент террористов среди беженцев, сказал, что этого "никто не знает". "Никто не знает всех террористов, чтобы сказать, какой процент они составляют", - добавил он.