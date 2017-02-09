Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: директор ЦРУ обсудил в Турции ситуацию в Сирии и борьбу с ИГ

Международная панорама
9 февраля, 22:55 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Анкара стала первой остановкой главы ЦРУ в рамках его регионального турне
Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Директор ЦРУ Майк Помпео  провел переговоры с турецким руководством по ситуации в Сирии и борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщил телеканал NTV, отдельное место на переговорах заняла тема подготовки операции по освобождению сирийского города Ракка от террористов.

Помпео по приезде в Анкару встретился с главой Национальной разведорганизации Турции (МИТ) Хаканом Фиданом, после чего провел переговоры с президентом Тайипом Эрдоганом, на которых Фидан также присутствовал. Контакты прошли в закрытом для прессы режиме.

По данным телеканала, стороны обсуждали в основном ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в контексте борьбы с ИГ и перспектив расширения взаимодействия на этом направлении. Кроме того, турецкая сторона в очередной раз выразила обеспокоенность в связи с поддержкой со стороны США курдских группировок в Сирии, "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз", которые Анкара считает террористическими. Также в числе основных вопросов была возможная операция по зачистке города Ракка от ИГ. Этот город считается одной из "столиц" группировки в регионе.

По вопросу операции в этом сирийском городе ранее высказался глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, заявивший, что "после очистки Эль-Баба следующей целью будет Ракка". "Нужно провести операцию в Ракке. Мы и ранее говорили, что для нее необходимо участие региональных стран. Наши войска специального назначения могут и должны в ней участвовать", - сказал министр.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в свою очередь заявил, "Турция подготовила детальный план операции в Ракке", который представлен международной коалиции во главе с США, и "его обсуждение продолжается".

Визит Помпео в Турцию - это его первая зарубежная поездка после назначения на должность. Анкара стала первой остановкой главы ЦРУ в рамках его регионального турне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
3
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
Экипажи дальней авиации Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 перемещены на оперативные аэродромы
6
Всех российских пенсионеров обеспечат картами "Мир" к 1 июля 2020 года
7
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
Темы дня
Реклама