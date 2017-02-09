СМИ: директор ЦРУ обсудил в Турции ситуацию в Сирии и борьбу с ИГ

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АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Директор ЦРУ Майк Помпео провел переговоры с турецким руководством по ситуации в Сирии и борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщил телеканал NTV, отдельное место на переговорах заняла тема подготовки операции по освобождению сирийского города Ракка от террористов.
Помпео по приезде в Анкару встретился с главой Национальной разведорганизации Турции (МИТ) Хаканом Фиданом, после чего провел переговоры с президентом Тайипом Эрдоганом, на которых Фидан также присутствовал. Контакты прошли в закрытом для прессы режиме.
По данным телеканала, стороны обсуждали в основном ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в контексте борьбы с ИГ и перспектив расширения взаимодействия на этом направлении. Кроме того, турецкая сторона в очередной раз выразила обеспокоенность в связи с поддержкой со стороны США курдских группировок в Сирии, "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз", которые Анкара считает террористическими. Также в числе основных вопросов была возможная операция по зачистке города Ракка от ИГ. Этот город считается одной из "столиц" группировки в регионе.
По вопросу операции в этом сирийском городе ранее высказался глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, заявивший, что "после очистки Эль-Баба следующей целью будет Ракка". "Нужно провести операцию в Ракке. Мы и ранее говорили, что для нее необходимо участие региональных стран. Наши войска специального назначения могут и должны в ней участвовать", - сказал министр.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в свою очередь заявил, "Турция подготовила детальный план операции в Ракке", который представлен международной коалиции во главе с США, и "его обсуждение продолжается".
Визит Помпео в Турцию - это его первая зарубежная поездка после назначения на должность. Анкара стала первой остановкой главы ЦРУ в рамках его регионального турне.