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СМИ: глава Исполкома СНГ считает, что сама жизнь приведет Киев к участию в организации

Международная панорама
9 февраля, 23:18 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова
Сергей Лебедев подчеркнул, что "сейчас самое главное - остановить кровопролитие на Украине и урегулировать ситуацию на востоке Украины"
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МИНСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев считает, что после урегулирования в Донбассе Украина возвратится к активному участию в СНГ. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Сейчас самое главное - остановить кровопролитие на Украине и урегулировать ситуацию на востоке Украины. Если это произойдет, сама жизнь подскажет руководству Украины необходимость возвратиться к активному участию в СНГ", - сказал он.

Лебедев подчеркнул, что к сегодняшней ситуации Украину подвели ряд факторов. По его словам, уже с начала распада СССР на Украине "подпитывались националистические силы", а события на площади Независимости в Киеве "показали насколько было активно вмешательство внешних сил".

"Если этого вмешательства не было, я глубоко убежден, что украинское руководство справилось бы с кризисом, - сказал Лебедев. - Надеюсь, что проблемы, которые приходится сегодня решать на Украине, будут решены мирным путем с учетом интересов всех жителей Украины, и она останется участником СНГ".

В отношении Содружества в целом, он сказал, что смотрит "с оптимизмом в будущее СНГ, несмотря на возникающие разногласия".

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Лебедев, Сергей Николаевич
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