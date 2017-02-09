СМИ: глава Исполкома СНГ считает, что сама жизнь приведет Киев к участию в организации

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МИНСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев считает, что после урегулирования в Донбассе Украина возвратится к активному участию в СНГ. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Беларусь-1".
"Сейчас самое главное - остановить кровопролитие на Украине и урегулировать ситуацию на востоке Украины. Если это произойдет, сама жизнь подскажет руководству Украины необходимость возвратиться к активному участию в СНГ", - сказал он.
Лебедев подчеркнул, что к сегодняшней ситуации Украину подвели ряд факторов. По его словам, уже с начала распада СССР на Украине "подпитывались националистические силы", а события на площади Независимости в Киеве "показали насколько было активно вмешательство внешних сил".
"Если этого вмешательства не было, я глубоко убежден, что украинское руководство справилось бы с кризисом, - сказал Лебедев. - Надеюсь, что проблемы, которые приходится сегодня решать на Украине, будут решены мирным путем с учетом интересов всех жителей Украины, и она останется участником СНГ".
В отношении Содружества в целом, он сказал, что смотрит "с оптимизмом в будущее СНГ, несмотря на возникающие разногласия".