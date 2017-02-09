Глава МИД Сербии осудил установку памятника Алоизию Степинацу в Хорватии

БЕЛГРАД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выступил с осуждением установки в Хорватии памятника кардиналу Алоизию Степинацу, обвиняемому в пособничестве фашистам во время Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении министра, распространенном его пресс-службой.

"Это (установка памятника - прим. ТАСС) показатель того, что в Хорватии создана атмосфера, когда антисербская политика, оправдание преступлений в отношении сербов и реабилитация фашистской усташской НГХ ("Независимое государство Хорватия" времен Второй мировой войны - прим. ТАСС) стали обычной вещью", - говорится в заявлении.

Дачич высказал сожаление, что во время церемонии открытия памятника единственным поводом для возмущения общественности стало его расположение рядом с автомобильной парковкой. По мнению главы дипведомства, такие мероприятия - "четкий сигнал сербам, что преступления против них разрешены и безнаказанны".

Глава МИД также задался вопросом, почему ЕС никак не реагирует на реабилитацию фашистской идеологии в Хорватии. "Почему Европейский союз молчит о реабилитации фашизма и военных преступлений? Значит ли, что молчание - это одобрение?", - задался он вопросом.

Памятник кардиналу

Памятник кардиналу Алоизию Степинацу был установлен в четверг в городе Осиек в Хорватии. Церемония открытия монумента прошла до окончания работы смешанной католико-православной комиссии, созданной по инициативе Папы Римского Франциска для расследования уголовного дела и изучения обстоятельств жизни кардинала в годы Второй мировой войны. Сербская православная церковь (СПЦ) обвиняет Степинаца в создании Независимого хорватского государства (НГХ) и участии в политике геноцида по отношению к сербам, цыганам и евреям. В Хорватии, напротив, предлагают причислить кардинала к лику святых.

13-14 февраля состоится очередное заседание смешанной комиссии в Нови-Саде, в Сербии, где СПЦ планирует предоставить документальные доказательства преступлений католического священника. Окончательный вывод комиссии ожидается в конце года.

В 1946 году Степинац был осужден на 16 лет заключения и принудительного труда и 5 лет лишения всех гражданских и политических прав за пособничество фашистам в годы Второй мировой войны. Однако в июле 2016 года хорватский суд отменил приговор. Объявляя вердикт, судья Иван Турудич заявил, что прежний приговор "грубо нарушает нынешние и бывшие основные принципы материального и процессуального уголовного права цивилизованной части человечества", а судебный процесс над кардиналом был политизированным, его целью была "месть кардиналу Степинацу, моральная дисквалификация его и католической церкви".

Установка памятника Степинацу именно в Осиеке также содержит большой идеологический смысл. Наряду с Вуковаром, Осиек стал символом гонений на сербское население в Хорватии после распада Югославии в 1991 году.