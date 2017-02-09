Новая администрация США поддержала Японию в территориальном споре с КНР

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новое американское правительство во главе с президентом Дональдом Трампом считает, как и его предшественники, что острова Сенкаку находятся под управлением Японии. Об этом сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном начинающемуся визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США, представитель американской администрации высокого ранга.

Под управлением Японии

Как он напомнил, "действующая политика США заключается в том, что американо-японский договор по безопасности, его статья 5, действительно распространяется (в том числе) на острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, которые, как мы признаем, находятся под японской администрацией". "В этом, разумеется, заключается и политика администрации Трампа", - подчеркнул представитель нынешней исполнительной ветви власти США.

По его словам, Трамп подтвердит, что "привержен этому договору". "Мы выступаем против любых односторонних действий, которые нацелены на то, чтобы подорвать управление Японии островами (Сенкаку)", - отметил ведущий брифинга.

Вопрос о суверенитете

Вместе с тем он ушел от прямого ответа на вопрос о возможности изменения позиции Вашингтона по вопросу о суверенитете над островами Сенкаку. "Что касается вопроса о суверенитете, то я не ожидаю, что он будет затрагиваться в ходе данного визита (Абэ в США)", - сказал представитель вашингтонской администрации.

На острова Сенкаку (Дяоюйдао) претендуют Пекин и Токио. США исходят из того, что эти острова находятся под управлением Японии с 1972 года и что на них распространяется действие статьи 5 американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Это соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского воинского контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту документа, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

Программа переговоров

В пятницу Абэ и Трамп проведут переговоры, в том числе с участием делегаций, в Белом доме. Согласно изложенной на спецбрифинге информации, президент и премьер обсудят сначала вопросы политики и безопасности, включая региональные и глобальные, а затем в формате рабочего ланча в широком составе перейдут к рассмотрению главным образом "экономической повестки дня", причем Абэ "хорошо известны приоритеты" Трампа - это прежде всего создание новых рабочих мест в США, сказал представитель администрации. Он отказался пояснить, каких конкретных результатов можно ждать от скорого контакта Трампа и Абэ.

"Зимний Белый дом"

Как уточнил представитель администрации, на выходных общение лидеров двух стран продолжится в неформальной обстановке в частном клубе Mar-a-Lago, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в южном штате Флорида. Это поместье Трампа окружение руководителя администрации США уже окрестило его "зимней штаб-квартирой" и "зимним Белым домом". Поместье "Мар-а-Лаго" в прошлом принадлежало наследнице одного из американских магнатов Марджори Мерриуэзер-Пост. В 1937-1938 годах она жила в Москве с мужем, послом США в СССР Джозефом Дэвисом.

По словам ведущего брифинга, Трамп и Абэ отправятся в "Мар-а-Лаго" вместе с супругами. Как ожидается, американский и японский руководители достаточно много времени посвятят игре в гольф и непринужденному общению за этим занятием. Кроме того, Абэ планируют угостить от души, рассказал представитель администрации.

Он не отрицал, что Трамп, видимо, будет использовать "Мар-а-Лаго" для общения в неофициальной обстановке и с другими мировыми лидерами.