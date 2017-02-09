Асад: все находящиеся в плену военные и мирные граждане будет освобождены

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БЕЙРУТ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент Сирии Башар Асад пообещал добиться освобождения всех пленных военнослужащих и заложников из числа мирных граждан. Об этом, как передало информационное агентство SANA, он заявил на встрече с десятками женщин и детей, которых удалось вырвать из рук террористов. Все они были захвачены в заложники три с половиной года назад во время вторжения бандформирований в провинцию Латакия на северо-западе Сирии.
По информации агентства, во встрече приняла участие супруга сирийского президента Асма Асад, которая подчеркнула, что власти помогут пострадавшим в плену женщинам и детям пройти необходимую реабилитацию. "Мы желаем вам как можно скорее вернуться к нормальной жизни и воссоединиться с семьями в ваших селениях", - сказала она.
Асад и его супруга уделяют большое внимание реализации правительственной программы "Пострадавшим за Родину". В 2016 году при содействии президентской четы была оказана помощь семьям 435 инвалидов, полностью парализованных из-за полученных ранений. Еще 285 бывшим военным удалось после процесса реабилитации вернуться к трудовой деятельности, благодаря проекту развития малых предприятий.